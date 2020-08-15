شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري سناء شافع عن 77 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيّب الموت الفنان المصري، سناء شافع، ظهر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعد أن تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

سناء شافع أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية تعرض لأزمة صحية في الشهر الماضي، إلا أن حالته تدهورت بشكل كبير في اليومين الماضيين، وطالب وقتها نقيب الممثلين من كافة زملائه الدعاء له كي يعبر المحنة.

قبل أن يعلن عن وفاته ظهر الأربعاء، على أن يتم تشييع ودفن الجثمان خلال الساعات المقبلة، دون تواجد لمراسم عزاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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سناء شافع الذي ولد في يناير عام 1943 بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، انتقل مع عائلته إلى القاهرة، حيث كان والده واحدا من علماء الأزهر الشريف.

وتعلق في صغره بالفن ليتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرساً به حتى أصبح عميدا للمعهد، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 140 عملا فنيا، عرض آخرها في شهر رمضان الماضي، حينما قدم مسلسلي "القمر آخر الدنيا" و"ليالينا 80".

وكانت للراحل قصة شهيرة مع فيلم "حسن ونعيمة" الذي شهد الظهور السينمائي الأول لسعاد حسني عام 1959، حيث كان من المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم ويعلب دور "حسن"، ووقع بالفعل على عقد العمل نظير 50 جنيها، إلا أنه سافر بشكل مفاجئ إلى ألمانيا واعتذر عن العمل ليذهب الدور إلى محرم فؤاد.