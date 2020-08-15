شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خروج جثمان شويكار من المستشفى إلى مدفن العائلة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج جثمان الفنانة الراحلة شويكار من أحد مستشفيات بالمهندسين لنقله إلى مقابر الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر، بحضور ابنتها منة الله، والنجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمى.

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وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة، وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.