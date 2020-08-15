شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تزيل رسومات التاتو من جسمها وتوجه نصائح للجمهور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلصت الفنانة هنا الزاهد، من رسومات الوشم "التاتو" التى رسمتها على أجزاء مختلفة من جسدها، حيث قررت إزالة التاتو المرسوم على كتفها وذراعها من خلال الخضوع لجلسات إزالة الوشم، كما حرصت خلال إحدى هذه الجلسات على مشاركة جمهورها بعض النصائح المتعلقة باتخاذ قرار رسم التاتو على الجسم.

ونشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتوضح أنها خضعت للجلسة الرابعة مع طبيبها لإزالة رسومات الوشم من جسدها والتى قد تحصل على جلسات إضافية أخرى من أجل استكمال عملية إزالة الوشم، وحذرت فى رسالتها مع طبيبها بعدم التسرع فى اتخاذ قرار برسم التاتو حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

كما وجه طبيب هنا الزاهد مجموعة من النصائح لأى شخص يفكر فى رسم وشم، إضافة إلى تأكيده أن إزالة رسومات التاتو تستغرق وقتا طويلا ولا يمكن إزالتها فى جلسة واحدة كما يعتقد البعض، قائلًا: "إن إزالتها ليست أمرًا ومستحيلًا، فإن رسومات الوشم تتم إزالتها ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت".

كذلك سبق ونشرت هنا الزاهد، قبل أسبوع صورتين عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، يتضح فيهما آثار إزالة الوشم من يدها، والذى بدا باهتًا ما يوضح خضوعها لجلسات إزالة الوشم قبل فترة، وأن الأمر لم ينته معها فى وقت قصير.

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ويشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها فى دور العرض السينمائية فيلم "الغسالة"، وهو من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، وفيلم ‎"‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشرى" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجى"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم‎".