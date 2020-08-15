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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. انهيار محمد فؤاد المهندس حزنا على شويكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار محمد فؤاد المهندس حزنا على النجمة الكبيرة الراحلة شويكار، بمجرد وصوله المستشفى الذى يرقد فيها جثمان الراحلة، والمقرر تشييع جثمانها بعد قليل من منطقة المهندسين، لدفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وحضر حتى الآن للمشاركة فى تشييع جثمان النجمة الكبيرة الراحلة شويكار كل من النجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وابنة شويكار، ومنة حسين فهمي، ومنه حسين فهمي وعدد كبير من أفراد أسرتها، لتشييع جثمان النجمة الكبيرة.
وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.
وكانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أي من المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.
محمد فؤاد المهندس (1)
محمد فؤاد المهندس (2)
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