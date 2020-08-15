الشاب خالد يتضامن مع شعب لبنان

السبت 15 أغسطس 2020

يطرح نجم موسيقى الراي الجزائري الشاب خالد، الثلاثاء، أغنية بعنوان "جميلتي بيروت"، تضامنا مع الشعب اللبناني الذي فجعته كارثة انفجار مرفأ بيروت.



وقال الشاب خالد، في بيان صادر عن شركته "عليا بابليشينج": "زالت البسمة عن وجهي تاركة مكانها الأسى الذي أتشاركه معكم.. لقد تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت قلوبنا".

وسيعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو كليب المرافق لها التي ستطرح بعد أسبوعين على المأساة للصليب الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وفي إطار هذه الأغنية تعاون الفنان مع منسق الأسطوانات اللبناني رودج.

وكتب رودج عبر فيسبوك: "تعرضت بيروت لانفجار اجتاح قلب المدينة مخلفا شعبا مجروحا وجائعا مشردا". وقد أرفق الرسالة بصورة تظهره مع الشاب خالد.

وأسفر الانفجار الذي اجتاج بيروت في الرابع من أغسطس الجاري عن سقوط أكثر من 171 قتيلا.