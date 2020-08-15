محضر ضد حسن شاكوش من نقابة الموسيقيين

متابعة بتجــــــــرد: حررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، محضراً ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإقامته حفلاً في الساحل الشمالي بدون ترخيص، رغم أنه ممنوع من الغناء بأمر من النقابة في قرار سابق لها.

وتضمن المحضر اتهام شاكوش والمكان الذي أُقيم فيه الحفل بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بنسبة 25% من سعة المكان، ما يعد مخالفة ثانية تضاف الى الأولى.

من ناحية أخرى، سوف يعقد مجلس نقابة الموسيقيين اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لبحث عدد من الملفات، على رأسها إصدار قرار بشأن المطرب أحمد سعد بعد مشاركته مغني المهرجانات حسن شاكوش في دويتو بعنوان “100 حساب”، خاصة أن الأخير موقوف من النقابة وليس لديه تصريح بالغناء، الأمر الذي ينبئ بصدام على الساحة الفنية طرفاه نقابة الموسيقيين والنجم أحمد سعد.

ورغم إعلان سعد في تصريحات سابقة تأجيل طرح الأغنية حتى يتم حل المشكلات القائمة بين شاكوش والنقابة، إلا أنه عاد وطرح الأغنية على قناته الخاصة في “يوتيوب” مخالفاً تحذيرات النقابة.