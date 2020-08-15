أحمد زاهر يكشف للمرة الأولى أسرار مرضه الخطير

متابعة بتجــــــــــرد: حلّ الفنان أحمد زاهر ضيفاً على برنامج “وشوشة” الذي يُعرض على قناة “النهار”، وكشف لأول مرة أسرار مرضه الخطير ومعاناته الطويلة بسبب ذلك، مؤكداً أنه كان يشعر أنه لن يُشفى من هذا المرض، بل عاش حالة من الاكتئاب، وانعزل في غرفته لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف زاهر أن معاناته هذه دفعته للتفكير في تطليق زوجته، كما كان يهجس بالموت ويرغب في أن يبعد الجميع عنه.

وأكد أن الجميع وقفوا إلى جانبه، لكن أكثر شخص دعمه في محنته هو زوجته التي وجّه إليها الشكر على ذلك.

وقال زاهر إن وزنه زاد كثيراً وجلس في المنزل لمدة ثلاث سنوات، وكان يتعرض لحالات إغماء أو “نوم مفاجئ”، مؤكداً أنه يحمد الله على كل شيء، وأنه تخطّى المحنة وعاد الى حياته الطبيعية.

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وأوضح أنه خسر الكثير من وزنه في عام من خلال ممارسة الرياضة، خاصة “الاسكواش” التي كان يمارسها في طفولته، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامي شجّعه على التخلص من الوزن الزائد.

في جانب آخر، يبدأ أحمد زاهر تصوير مسلسله الجديد “لؤلؤ” خلال أيام، وهو يعدّ أول بطولة مطلقة للفنانة مي عمر في الدراما، ويشاركهما البطولة كلٌ من نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، وسلوى عثمان.