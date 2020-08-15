ياسمين عبد العزيز تدعم هذه الطفلة.. تعرفوا إلى قصتها

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على دعم الطفلة السعودية ليال محمد، وهي من ذوي الإرادة الصلبة، وعارضة أزياء، وذلك أثناء تواجدهما في إحدى صالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية، حيث ظهرت الطفلة ليال وهي تحاول المشي، وتقترب من ياسمين ، التي تشجعها وتساندها، وبجوارهما المدرب الخاص بها، حيث نشرت الطفلة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة تجمعها بياسمين عبد العزيز، والفيديو من داخل صالة للألعاب الرياضية.

ليال محمد تحظى بدعم كبير من نجوم الفن، مثل كريم فهمي، وشريف رمزي، وأيضاً من إعلاميين مثل رامي رضوان والشيف علاء الشربيني، ولاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسن، كذلك تحظى بدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيها على موقع “إنستغرام” إلى 15 ألف متابع.

ودائماً ما تظهر الطفلة ليال على السوشيال ميديا بـ”المشاية”، وهي وسيلتها للمشي، حيث كسبت تعاطفاً كبيراً من رواد الـ”سوشيال ميديا” في الشهور القليلة الماضية.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏”ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيراً.