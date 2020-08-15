متابعة بتجــــــــــرد: وجّه النجم اللبناني ناجي أسطا رسالة شديدة اللهجة إلى بعض اللبنانيين الذين يتنازعون بسبب اختلاف مذاهبهم وأطيافهم ودياناتهم.
وأشار ناجي إلى أن على الكارثة التي حلّت في بيروت بعد انفجار المرفأ أن توحد اللبنانيين الذين فرّقتهم انتماءاتهم المذهبية والدينية على مر السنوات، فكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “اللي صار ببيروت لازم يوحّدنا مش يفرّقنا يا جماعة! عم بقرا تعليقات.. بتخوّف.. بكفّي تفرقة.. وطائفية.. عالقليلة كرامة دم الضحايا والشهدا! ولك استحوا.. بشرفكن استحوا!”.
وأرفق ناجي أسطا تغريدته بمقطع لأغنية “قصّة وطن” التي طرحها في العام 2014 والتي يتوجه فيها إلى المتنازعين باسم الطائفة والدين قائلًا: “استحوا”.
وكان ناجي أسطا طلب من متابعيه في تغريدة أخرى الدعاء من أجل وطنه الذي يمرّ بمرحلة صعبة جدًا قائلًا: “صلّوا لـ بيروت نحنا بمصيبة.. الله يساعدنا ويرحم الشهدا.. ويشفي الجرحى..”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي أسطا في رسالة شديدة اللهجة إلى هؤلاء: “بشرفكن استحوا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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