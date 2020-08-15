"بنات عبد الرحمن" يشارك في أيام عمان لصناع الأفلام

يشارك مشروع الفيلم الروائي الطويل "بنات عبد الرحمن"، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام التي تقام في الفترة من 24 – 26 أغسطس/آب الجاري.



وتقام أيام عمّان لصنّاع الأفلام ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن، الذي يعقد في الفترة من 23 – 31 أغسطس/آب الجاري في العاصمة الأردنية.

"بنات عبد الرحمن" بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، وفرح بسيسو ودانا الدجاني، وإخراج وتأليف زيد أبوحمدان وهو إنتاج مشترك بين شركات Pan East Media (آية وحوش وصبا مبارك) وLagoonie Film Production وMAD Solutions وArab Media Network، وتتولى شركتا MAD Solutions وفيلم "كلينك" توزيع الفيلم في العالم العربي.





يحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

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ومؤخراً فاز "بنات عبد الرحمن" بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً مادية قدره 10 آلاف دولار أميركي.

وحصل الفيلم أيضا على منح تمويلية من معهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.





ويشارك في أيام عمان لصناع الأفلام 14 مشروعاً في مرحلتيّ التطوير وما بعد الإنتاج.

ومن بين ٦٠ طلباً تم استقبالهم من منصة أيام عمان، وبالإضافة إلى ورش العمل والندوات، توفّر أيام عمان لصناع الأفلام منصّة تحتاج إليها الأصوات الأردنية والعربية الصاعدة التي لا تزال مشاريعها في طور التنفيذ، بهدف مساعدتها على التطوير أو الاستكمال بفضل الجوائز المخصصة لها.

مهرجان عمّان السينمائي الدولي هو أول مهرجان دولي للأفلام العربية والعالمية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث سيتم تكريم صناع أفلام في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير والتمثيل.