شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى ينفى هجرته من لبنان: نحن الناس العاديون أصحاب البيوت والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المطرب اللبنانى مروان خورى، الأخبار التى ترددت حوله بشأن تركه بلاده والهجرة خارج لبنان، مؤكدا أننا الناس العاديون أصحاب البيوت والأرض والوطن، مشيرا إلى أن البلاد العربية الشقيقة هى دائما بيتنا الثانى وملجأ وأمان لنا.

وكتب خورى، عبر حسابه على تويتر، "لا صحة أبداً للأخبار التى تروّج عنّى ومفادها رغبتى فى الهجرة! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الأمل! نحن الناس العاديون أصحاب البيوت والأرض والوطن! الوطن لنا! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون.. أمّا البلاد العربية فهى دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وأمان".





من ناحية أخرى، قال المطرب اللبنانى مروان خورى، إن اللون الشعبى هو الذى يعيش مع الجمهور، فالأغنية الشعبية تُشبه المجتمع وتصبح كلاسيكية مع الوقت وتظل بذاكرة الجمهور فهى أغانى لا تموت.

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وأضاف خورى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يحب هذا اللون من الأغانى، متابعا: وأسعى أن أشارك جمهورى به ولم أكتف بالأغانى الرومانسية فقط، فأعظم الأغانى الشعبية كانت للنجم أحمد عدوية بالرغم من أنها حققت جدلًا وقتها، فكان هناك اختيار جميل للكلمة التى كانت بسيطة للجمهور.

وتابع خورى: من ذكاء الفنان أن يعرف الوقت الذى يغير فيه ذوقه ليصبح قريب من الجمهور، وأتمنى عند تقديم هذا اللون من الغناء أن ينال إعجاب جمهور وقت طرحه.

يذكر أن آخر أعمال مروان خورى طرح أحدث كليباته، الذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من إخراج فالنتينا، من كلمات وألحان مروان خورى، توزيع دانى خورى.