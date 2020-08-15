وصول ميرفت أمين ودلال عبد العزيز لتشييع جثمان شويكار.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الآن إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث يرقد جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، كل من النجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، وابنة شويكار، وعدد كبير من أفراد أسرتها، لتشييع جثمان النجمة الكبيرة.

وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

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كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أى المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.