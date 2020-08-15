شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "جمال الحريم" لـ نور اللبنانية فى المقطم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "جمال الحريم" للنجمة اللبنانية نور، اليوم السبت، فى منطقة المقطم وتجمع المشاهد الأولى بين نور وخالد سليم وباقي فريق العمل، من إنتاج سينرجى، وتأليف سوسن عامر، حسبما أكدت مخرجة العمل منال الصيفى للعمل، ويستمر التصوير في المقطم أسبوع وينتقل بعدها فريق العمل إلى المعادى لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية في المسلسل، وتنتقل إلى استوديو النحاس لتصوير المشاهد الرئيسية في المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن منال الصيفي قدمت العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي، والممثلة القديرة زهرة العلا تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم (هي فوضى) وقدمت فيلمها الثاني (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان آخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وتأليف إنجي علاء.