نجل فؤاد المهندس ينتظر خروج جثمان شويكار أمام المستشفى لتشييع جنازتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل منذ قليل، محمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، بصحبة نجله إلى مستشفى الصفا في منطقة المهندسين، في انتظار خروج جثمان الفنانة الراحلة شويكار، لتشييع الجنازة.

ومن المقرر أن يتم دفن شويكار في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

شويكار رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، بعد تعرضها لوعكة صحية أول أمس نقلت على إثرها للمستشفى.

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ولدت الفنانة الراحلة شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

شكلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملاً فنيًا، وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أي منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريق مسدود.

من أهم الأعمال التي قدمتها شويكار في السينما: "مطاردة غرامية، دنيا البنات، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرًا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، النصاب والكلب، غرام في الطريق الزراعي، العتبة جزاز، رجل لهذا الزمن، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أنت اللي قتلت بابايا، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب، سفاح النساء، السقا مات، ربع دستة أشرار، الشحات، عروس النيل، غرام في أغسطس، الكماشة، سنوات الخطر، غرام الأسياد، أجازة غرام، وأمريكا شيكا بيكا".

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