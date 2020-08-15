"تزوجت 5 مرات وصديقة عمرها هذه الفنانة".. حكايات عن هدى سلطان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنانة الكبيرة هدى سلطان، بذكرى ميلادها الـ95، اليوم، فقد ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1925.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات والتصريحات للفنانة الراحلة..

- ولدت بهيجة عبد السلام عبدالعال الحو، الشهيرة بـ "هدى سلطان" بإحدى قرى مدينة طنطا، وهي شقيقة الفنان محمد فوزي.

- جاءت هدى سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها وواجهت بعض المتاعب من أخيها في البداية لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك بل وأنتج لها فيلمًا.

- اكتشفها المنتج جبرائيل تلحمى، ثم قدمها في فيلم "ست الحسن"، التي التقت فيه بالفنان فريد شوقي، ثم تزوجا بعدها بفترة صغيرة.

- قدم "الثنائي" سويا أكثر من 20 فيلما، أبرزها "الأسطى حسن"، "رصيف نمرة 5"، "جعلوني مجرما"، "النمرود"، "المحتال"، "أبو الدهب"، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما "مها"، و"ناهد"، ثم انفصلا عام 1969.

- تعد هدي سلطان واحدة من أشهر الفنانات فى السينما والدراما المصرية، وتمكنت من تجسيد دور الأم كأحسن ما يكون في المرحلة الثانية من مشوارها الفني، ومن أبرز أعمالها "الوتد"، "أرابيسك"، "زيزينيا"، "الليل وآخره"، "قصر الشوق"، "علي الزيبق".

- قالت الفنانة والمطربة الراحلة هدى سلطان في حوار لمجلة "الجزيرة": "اسمي الحقيقي بهيجة عبد العال الحو، لكن محاميتي الأستاذة مفيدة عبدالرحمن، يرجع لها الفضل في اختيار هذا الاسم، وفي يوم ما قالت لي إن اسم هدى سيليق بي كثيرًا، ثم اتصل فجأة صديق للمحامية يدعى سلطان، فجاء الاسم بمحض الصدفة، وأصبح اسمي منذ ذلك الوقت هدى سلطان".

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- شاركت الفنانة هدى سلطان في العديد من الأعمال التليفزيونية منها: "البحث عن السعادة"، "مذكرات ضرة"، "زمن العطش"، "رد قلبي"، "هارون الرشيد"، "حواء والتفاحة"، دموع الشموع"، "ليالي الحلمية"، الجزء الأول. غيرها من الأعمال الرائعة.

- تركت هدى سلطان للسينما المصرية الكثير من الأعمال الفنية، أبرزها "نساء بلا رجال"، "مكتوب على الجبين"، "حميدو"، "بيت الطاعة"، "تاكسي الغرام"، "المجد"، "كهرمان"، "نساء محرمات"، "نهاية الطريق"، "سوق السلاح"، وآخرهم "من نظرة عين"، التي ظهرت فيه كضيفة شرف.

- تزوجت هدى سلطان في حياتها 5 مرات، وهم شخص اسمه محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها "نبيلة"، والمنتج "فؤاد الجزايرلي"، وفؤاد الأطرش، شقيق الفنان فريد الأطرش، ووحش الشاشة فريد شوقي، وأنجبت منه ابنتيهما "مها" و"ناهد"، الخامسة والأخيرة كانت من المخرج حسن عبدالسلام.

- حصلت الراحلة هدى سلطان على العديد من الجوائز السينمائية والتليفزيونية منها تكريمها بمهرجان السينما الروائية عام 1998، وتكريمها بمهرجان الموسيقى العربية وتكريمها عن دورها بمسلسل "الوتد" في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون.

- قالت الراحلة هدى سلطان في لقاء نادر لها إن صديقتها في الوسط الفني هي الفنانة ليلى فوزي، ووصفتها بـ"صديقة عمرها".

وأضافت :"أفضل صفة في المرأة هي الأمومة، وأفضل ما في الرجل رجولته وثقافته".

وقالت إن الفنانة معالي زايد اتخذتها والدة لها بعد وفاة والدتها.

- توفيت الفنانة الكبيرة يوم 5 يونيو 2006، عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد 50 يوما فقط من رحيل ابنتها "مها".