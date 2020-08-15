مخرج أشباح أوروبا يكشف عن أمنيته قبل عرض الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أكد المخرج محمد عبد الرحمن حماقى أنه ينتظر عرض أول أفلامه "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، الذى تم الانتهاء من تصويره بداية العام الجاري ما بين مصر وجورجيا، قبل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، في تصريحات صحفية له، أنه يتمنى أن يشاهد الجمهور الفيلم في شهر أكتوبر المقبل، ولكنه يأمل أن تكون الإجراءات الاحترازية قد خففت عن دور العرض السينمائية، وعودتها تدريجيا لاستقبال أعداد تفوق 50% من استيعابها.

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وأوضح المخرج أن أحداث الفيلم تدور حول مجموعة أخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، وفي أثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق، مشيرا إلى أنه يتمنى تحقيق نجاح يوازى المجهود الكبير الذي بذل للخروج بالفيلم فى أفضل صورة.

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.