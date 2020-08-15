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«أميرة فلسطينية».. شاهد الحسناء بيلا حديد بالحجاب

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رنا صلاح الدين - فاجأ محمد حديد، رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية، متابعيه بنشر صور لابنته عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد، وهي ترتدي الحجاب.

محمد حديد علق على صور ابنته التي شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بأنها كـ"أميرة فلسطينية".

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بيلا حديد، كانت قد انتقدت إدارة تطبيق "إنستجرام"، في شهر يوليو الماضي، بعد حذفها منشور لها عن والدها ذي الأصل الفلسطيني، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن عارضة الأزياء بيلا حديد صاحبة الـ 23 عامًا نشرت عبر "إنستجرام"، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، والتي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة "فخور لأني فلسطيني".

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وردّت العارضة جيجي حديد شقيقة عارضة الأزياء بيلا ردت عبر حسابها على حذف "إنستجرام" لمنشورها، قائلة: "هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعا من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟".

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بيلا أعادت نشر صورة جواز السفر مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة: "يجب على الجميع أن يكتبوا مسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم بفخرهم دومًا بأماكن ميلادهم وأصولهم"، وحظيت بردود فعل مؤيدة وداعمة لموقفها ضد "إنستجرام"، فقد رأى العديد، أن ذكر مكان المولد لا يعتبر تحريضا على الكراهية بأي شكل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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