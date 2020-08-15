حقيقة طلاق عمرو دياب وزوجته

متابعة بتجـــــــــــرد: أدى الظهور الدائم للفنان عمرو دياب مع زوجته الجديدة دينا الشربيني، في كل المناسبات الفنية أو الشخصية، وسط غياب تام لزوجته زينة عاشور، إلى طرح سؤال بين جمهوره عن طبيعة العلاقة بينهما في الفترة الحالية، خاصة أن عمرو أصبح غائباً تماماً عن كل المناسبات التي تخصّ أبناءه ووالدتهم.

وأدت حالة الصمت التام للأطراف الثلاثة، عمرو دياب ودينا الشربيني وزينة عاشور، واللتين تفرضان سياجاً من السرية حول علاقة “دياب” بأي منهما، إلى حالة من الجدل وسط جمهوره، لمعرفة هل تم الطلاق بالفعل بينه وبين زوجته زينة عاشور أم ما زالت الامور عالقة بينهما!؟

وكشفت بعض المصادر أن الطلاق بين عمرو دياب وزينة عاشور تم بالفعل منذ ما يقارب العامين، بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما.

أما عن الأسباب الحقيقية للطلاق، وهل إن قصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني، التي توجّت بالزواج لاحقاً، هي سبب رئيسي في الطلاق من عدمه… فلم يتم التأكد منها رسمياً.

يذكر أنه تم الإعلان عن زواج عمرو دياب رسمياً من دينا الشربيني، من جانب بعض المقربين منهما بدون تصريح علني لأي منهما، وكان سبق لعمرو الزواج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا التي أنجبت ابنته الأولى نور، ثم طلّقها، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها ثلاثة أبناء هم: كنزي وعبدالله وجنى.