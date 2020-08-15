محمد رشاد: “طلّقتُ مي حلمي ثلاث مرات.. انتهت”

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ الفنان محمد رشاد الجميع بتأكيد أنه لا يمكنه العودة إلى زوجته الإعلامية مي حلمي، بعدما تواترت أنباء عن انفصاله عنها خلال الساعات الماضية.

رشاد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عبر “إنستغرام”، بتأكيد أنه طلّق ميّ ثلاث مرات، ما يعني استحالة العودة لأنه “بعد طلاق ثلاث مرات لا يجوز أن نكمل المشوار”.

وكتب منشوراً، قال فيه: “قبل أي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة تلخّص تفاصيل كثيرة لن أدخل فيها، لأنها تخصني وطرفاً ثانياً كان جزءاً من حياتي”.

وأضاف: “بعد طلاق ثلاث مرات، لا يجوز أن نكمل المشوار، أطلب من الجميع ألا يتحدثوا في هذا الموضوع، وكأنه لم يمر أمامهم”.

وأضاف رشاد: “لن أتحدّث عن تفاصيل زواجي. قضينا أياماً حلوة ومنها غير ذلك، كلّ شيء نصيب وقدر، وأتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة لها مكانة في قلبي”.

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وعلّق رشاد على منشوره قائلاً: “أتمنى أن تقرأوا وتفهموا الكلام جيداً وتنفذوه… كل شيء نصيب والكلمة الطيبة قدرها كبير عند الله وفي قلوب الناس”.

كانت أنباء عن انفصال محمد رشاد ومي حلمي قد تواترت عبر معظم وسائل الأنباء، دون أن يتحدث أحد منهما لتأكيد الخبر أو نفيه، لكن بعد 24 ساعة بدأ كل منهما يتحدث عن أمور تتعلق بهذا الانفصال، فقال رشاد عبر “إنستغرام”: “كثيرون من أصدقائي تحدثوا معي بعدما عرفوا خبر انفصالي… أريد أن أقول إن كل شيء أولاً وأخيراً نصيب، والله يوفق الجميع”.

وقالت مي عبر خاصية “الستوري” بحسابها على “إنستغرام”: “ردّاً على كل ما نشر أمس عن خبر طلاقي، أقول إنه لم يتم إعلامي رسمياً حتى الآن، ولقد علمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيل ميديا مثلما عرفتم أنتم بالضبط”.