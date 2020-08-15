نادين نجيم تطلّ بصورة بعد انفجار بيروت: “الحمدلله”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نادين نجيم بجروحها التي أصيبت بهاء في انفجار مرفأ بيروت من المستشفى، مطمئنةً جمهورها بأنّها بدأت تتعافى وستعود إلى منزلها غداً: “الحمدلله أصبحت أفضل، وسأغادر المستشفى غداً. أشكر دعواتكم ورسائلكم، وكل من سأل عني وكل من حزن لأجلي وكل من يحبني. شكراً من كل قلبي… ومن قلبي سلام لبيروت”.

ونشرت نجيم صورتها الأولى وبجانبها ولداها هاڤن وجوڤاني، ممتنّة لهذه اللحظة، وكتبت: “أشكر ربي ألف مرّة لأنّه لم يحرمني من هذه اللحظة ولم يحرم ولديّ مني. أشكر ربي كلّ لحظة وكلّ ثانية لأنّه لطف بي وساعدني حتى تشفى جروحي بسرعة ولا يكون أثرها كبيراً”.

وتابعت: “قلبي مع كلّ أم وكلّ طفل كان ضحية هذا الاعتداء الذي أصابنا”، متوجّهة إلى الشعب اللبناني بالقول: “هل تعلمون النقطة المشتركة بين اللبنانيين؟ الوجع. مع الأسف، نجتمع دائماً إما على مصيبة أو على وجع”.

يُذكر أنّ نجيم نجت بأعجوبة بعدما كشفت في فيديو نشرته في حسابها عبر “إنستغرام” صوّرته بنفسها لحظة وقوع الانفجار الثاني في مرفأ بيروت، حيث كانت تصوّر الانفجار الأوّل ووقع بعده بثوانٍ الانفجار الثاني، والذي أصيبت به إصابة بالغة بعدما انكسر الزجاج وتناثر عليها، فأصيبت بجروح عدّة في وجهها وجسدها.

و‏أعلنت نجيم عن قرارها مغادرة لبنان، مشيرة إلى أنها “من هذه اللحظة من داخل المستشفى أخدت قرار: رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت”.