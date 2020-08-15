فارس كرم “ما إلو نفس يفكّر بالأغاني”.. فما مصير أغنيته الجديدة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كان المفترض أن يطرح النجم اللبناني فارس كرم أغنية جديدة قبل وقوع انفجار مرفأ بيروت الكارثي والذي تسبّب بسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين، إلاّ أن حالة الحزن التي تخيّم على اللبنانيين منذ حينها دفعته لتأجيل إصدار الأغنية.

وعلمنا في “بتجرد” من مصدر خاص بموقعنا أن فارس كرم لم يُفكّر بعد في موعد جديد لطرح الأغنية وكان يتابع طيلة الأيام الماضية بحزن شديد الأحداث في بيروت، ويضيف المصدر: “ما إلو نفس يفكّر بالأغاني”

وكان فارس كرم قد أعلن رسميًّا في شهر أيار/مايو الماضي خبر زواجه خلال إطلالته ضمن برنامج “سوالف رمضانية”. وحين سأله مقدّم البرنامج حسن البلام حول طلب والدته الأكثر إلحاحاً، أجاب كرم: “إنو إتزوّج”، ليكشف بعدها خبر زواجه. لكنّه رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلاً: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.