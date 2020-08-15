“أميرة فلسطينية”.. والد بيلا حديد ينشر صورًا لها بالحجاب

متابعة بتجــــــــــرد: نشر رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية، محمد حديد، صورًا لابنته عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد، وهي ترتدي الحجاب.

وعلق حديد على صور ابنته التي شاركها عبر صفحته في موقع “إنستغرام” ووصفها بأنها “أميرة فلسطينية”.

يشار إلى أن بيلا حديد، انتقدت إدراة تطبيق “إنستغرام”، في شهر يوليو/ تموز الفائت، بعد حذفها منشورًا لها عن والدها الفلسطيني تعبّر من خلاله عن فخرها بالجنسية الفلسطينية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عارضة الأزياء بيلا حديد (23 عامًا) نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، والتي يتابعها أكثر من 31 مليون مشترك، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، والتي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة “فخورة بأنني فلسطينية”.

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وردّت جيجي حديد شقيقة بيلا حديد، عبر صفحتها على حذف “إنستغرام” للمنشور، قائلة: “هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعًا من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟”.

وأعادت بيلا نشر صورة جواز السفر مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة: “يجب على الجميع أن يتباهوا بمسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم دائمًا بفخرهم بأصولهم”.

وحظيت بيلا بردود فعل مؤيدة وداعمة لموقفها ضد إنستغرام، فقد رأى عدد كبير من الناشطين، أن ما قامت به، حق من حقوقها ولا يُعتبر تحريضًا على الكراهية.