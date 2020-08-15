نجوى كرم: بيروت ركعت.. لتصلّي

متابعة بتجــــــــــــرد: سجّلت النجمة اللبنانية نجوى كرم موقفًا جديدًا من الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وتحدّثت فيها عن العاصمة اللبنانية.

ونشرت نجوى صورة لتصميم تظهر فيه مدينة بيروت المنكوبة، وكُتب عليه: “ابتسم الشيطان عندما ركعت بيروت، ثم انتحر عندما أدرك أنها ركعت فقط لتصلي”، منوهةً بذلك إلى أن “بيروت” ستبقى صامدة وستعود إلى سابق عهدها رغم الدّمار الذي حلّ بها في الأيام الماضية.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد ضجّت في الأيام الماضية بصرخة نجوى كرم المدويّة، والّتي أعربت فيها عن غضبها من المسؤولين بعد الإنفجار الضخم الّذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت.