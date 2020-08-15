شكرا لقرائتكم خبر عن صراعات مى عمر ونرمين الفقى فى "لؤلؤ".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير أول مشاهد مسلسل "لؤلؤ" الذى تخوض به الفنانة مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، والذى تجسد فيه شخصية فتاة تحلم بأن تكون مطربة شهيرة، وتذهب للعمل عند نرمين الفقى التى تجسد دور مطربة كبيرة، وبعد فترة تتركها بعدما خطفت منها مدير أعمالها والزواج منه من أجل الانتاج لها، ويتسبب ذلك فى صراعات كبيرة بين مى عمر ونرمين الفقى.



مى عمر ونرمين الفقى

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.



مى عمر

أما نرمين الفقى فتصور حالياً مسلسل "شارع 9" من 45 حلقة، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، صبا الرافعى، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب.