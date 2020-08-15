تأجيل فيلم دي كابريو ودي نيرو

متابعة بتجــــــــــــرد: قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذي يجمع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو تأجيل بدء تصويره للعام 2021 وتحديدًا شهر فبراير منه.

وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع Gamespo، الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي وتحديدًا في شهر آذار/مارس الماضي، قبل أن يُقرر المخرج مارتن سكورسيزي تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتتمحور قصة فيلم Killer OF The Flower Moon حول قبيلة باسم “أوسيدج” الهندية، وهي القبيلة التي حصلت على أراضٍ شاسعة في ولاية أوكلاهوما، وعاشت فيها لأكثر من 10 سنوات قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب فور اكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة.