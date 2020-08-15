شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع تصوير يفصل صابرين عن الانتهاء من فيلم "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة صابرين لاستئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة هذا الأسبوع، وذلك بعدما انتهت من أكثر من نصف مشاهدها فى أحداث العمل قبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتبقى لها أسبوع واحد فقط وتودع العمل بالكامل، والذى تجسد فيه سيدة من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب وذلك فى إطار كوميدى.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.

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وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" الذى شارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبرى عبد المنعم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.