شكرا لقرائتكم خبر عن والدا براد بيت لم يجتمعا بأحفادهما منذ 4 سنوات بسبب التوترات العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل عن مفاجأة، وهي أن والدا براد بيت ، جين وويليام ، لم يريا أحفادهم الستة منذ أربع سنوات، وذلك حسبما ذكر الثنائي، موضحين أن ذلك يعود للعلاقات المتوترة بين براد وأنجلينا والتي بسببها لم يزر أطفال براد أجدادهما لأبيهما براد بيت، وأشار التقرير إلي أنه عندما كانت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي جيدة كانت هناك زيارات يستطيعان من خلالها رؤية الأحفاد.

من جانب آخر نشرت مجلة New Idea تقريرا جديدا يزعم أن براد بيت مفتون بمغنية "Rolling in the Deep" البريطانية أديل، وأنهما علي علاقة ويقضيان الكثير من الوقت سويا، مضيفا أن "أديل" خصصت حفلا لبراد بيت لمدة ساعتين كنوع من الغزل، وذكرت المجلة أن أديل كرست حفلة موسيقية كاملة لبراد لمدة ساعتين بعد انفصاله عن أنجلينا جولي في عام 2016، لكن الحقيقة ان أديل كرست حفل Madison Square Garden لكل من جولى وبيت وأخبرت الجمهور أن الحفلة كانت لهما قائلة "لأنني بصراحة حزينة حقًا".

من جانب آخر أكد موقع Gossip Cop أن القصة زائفة تمامًا.

وكانت مجلة Life & Style قد نشرت أن أنجلينا جولى تستغل فرصة ذهاب ابنائها إلى منزل والدهما للتجسس علي "بيت" حسب ما نشرت المجلة علي لسان مصد مجهول مقرب من النجمة.