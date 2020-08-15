بعد ظهورها بالمستشفى.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ"نادين نجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة للفنانة نادين نجيم، بعد ظهورها وهي على السرير داخل المستشفى، بعد إجرائها مؤخرا لعملية جراحية نتيجة إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

وكتب حسني، عبر حسابه على تويتر: "‏ألف سلامة للفنانة نادين نجيم، إن شاء الله تقوم بالسلامة، وتعود لبيتها وأحضان أبنائها بألف خير".

وأضاف: "ويا رب كل أخواتنا اللبنانين المصابين والمتضررين يبقوا بصحة جيدة ويعودون لمنازلهم بألف صحة وسلامة، وتعود لبنان أحسن من الأول يا رب".

يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل أيام، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.