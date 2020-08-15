لطيفة تكشف عن نجاح مبادرتها "أقوى واحدة" في تشغيل 100 امرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الفنانة لطيفة عن نجاح مبادرتها "أقوى واحدة"، التي استهدفت مساعدة وتدريب 100 أم مطلقة وأرملة على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن.
وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر": "كم أنا سعيدة بتخرجكم، أنتم مثال رائع وقوي للسيدات الشريفات، شكرا رضوى الشربيني، ويا رب أكون ساهمت ولو قليلا بمساعدتكم لتحقيق ذاتكم ومستقبلكم ومستقبل أولادكم، والجايات كتير إن شاء الله، أقوى واحدة".
وكانت الإعلامية رضوى الشربيني ، قد تحدثت من خلال برنامجها عن نجاح مبادرة أقوى واحدة، وتدريب 110 امرأة على التفصيل والخياطة، وتخرج أول دفعة من الحملة، وتوفير لهم فرص عمل بالمصانع، مشيرة إلى أن الفنانة لطيفة كانت تتابعهم طول الوقت.
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