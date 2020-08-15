فن ومشاهير

تراند اليوم : الكشف عن وصية الفنانة شويكار .. وسر غريب أخبرته لابنتها قبل الوفاة بـ 4 أيام

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن وصية الفنانة الراحلة شويكار التي فارقت دنيانا عن عمر يناهز 82 سنة.

و كشف محمد - نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس - أن وفاة الفنانة شويكار أثرت فيهم باعتبارها كانت أما روحية لهم .

وقال في مداخلة مع برنامج التاسعة: كنت مع الفنانة شويكار في آخر الأيام وكانت كويسة وفجأة تدهورت الحالة بشكل سريع.

وقال : شويكار أوصت أن أن يكون عزاءها مقتصر على أسرتها وبالمدفن الخاص للعائلة لأنها لا تريد أن تجهد الناس.

وأضاف: شويكار تنبأت بوفاتها وأخبرت ابنتها قبل 4 أيام من الوفاة أنها لن تعود إلى المنزل كالطبيعي.

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