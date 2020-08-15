شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد ممدوح داخل قهوة بلدى بسبب "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهده في مسلسل "تقاطع طرق"، وظهر ممدوح بـ"شارب"، داخل قهوة بلدى، وهو اللوك الذى يظهر به خلال الأحداث، ولديه منحل عسل باسم زوجته منى زكى، وتنقلب الأحداث وتنفصل عنه منى زكى، ومن المقرر أن تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل.

Advertisements

وتجسد منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، وتعمل فى إحدى المزارع الخاصة بمحمد ممدوح، وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامرمحسن، حيث استأنفت التصوير بأستوديو الأهرام، بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن محمد ممدوح شارك مع السقا في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي جسدها خلال الأحداث، الذى عرض في شهر رمضان الماضى والعمل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولة العمل الفنانة مى عمر وهبة مجدى، وإنجى المقدم وإدوارد كما ظهر الفنان تامرحسنى كضيف شرف.