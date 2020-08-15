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رنا صلاح الدين - ظهرت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» في صورة لافتة من كواليس تحضيرها لتصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد، حاملة مولودها الأول «فكرت علي»، الأمر الذي فتح عليها نيران الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هازال التي تعود للشاشة من باب السينما بعد فترة توقف طويلة في أعقاب حملها وولادتها، ظهرت في الصورة التي فحت عليها نار الانتقادات في حجرة الماكياج خلال تجهيزها للتصوير، بينما كانت تحمل وليدها بين أحضانها، حيث انهالت عليها انتقادات النشطاء بسبب اصطحابها لمولودها على الرغم من انتشار وباء كورونا، بالإضافة لصغر سنه، حيث فضل المنتقدون لو تركت الفنانة الشابة صغيرها مع مربية خاصة في المنزل أو حتى عند أحد أقاربها، بدلاً من تعرضه لخطر مخالطة أحد المصابين بالفيروس في كواليس التصوير.
هازال كايا
يُذكر أن هازال كايا تشارك في بطولة فيلم «ماذا يحدث لي» أمام الفنان التركي أنور تونا، وهو العمل الذي تستأنف به نشاطها الفني بعد آخر أعمالها، مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
من ناحية أخرى، احتفلت هازال كايا بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير 2019، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.
هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد قرر الثنائي الزواج بعد قصة حب جمعتهما، تجاوز عمرها الـ 5 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات واسعة لهازال كايا بعد اصطحاب مولودها في كواليس فيلمها الجديد .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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