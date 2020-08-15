الفنانة أسماء أبو اليزيد تتذكر والدها بصورة معه من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد عن افتقادها لوالدها الذي رحل عن عالمنا يونيو الماضي، واشتياقها له، وفاجأت متابعيها بنشر صورة له، ظهرت فيها طفلة برفقة الراحل وشقيقتها.

أسماء ارفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: «أبي العزيز .. وحشتني، ربنا يرحمك رحمة واسعة على قد كرمه و على قد قلبك الكبير و يغفرلك و ينظر إليك نظرة رضا و يجعل تعبك في ميزان حسناتك ويجمعني بيك في الجنة.. فضلا ادعوا لهذا الرجل الجميل»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء الفنانة الشابة مع الصورة بتعليق استجابوا فيه لطلبها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، ولأسماء بالصبر والسلوان على افتقادها لوالدها.

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة النسيان»، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions‎، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلمها الجديد «الحارث» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد الفيشاوي.

وأسماء أبو اليزيد ممثلة مصرية، درست في كلية الفنون الجميلة، وشاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.