شكرا لقرائتكم خبر عن دعماً للبنان.. الشاب خالد يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "جميلتى بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الجزائرى الشاب خالد لطرح أغنية جديدة بعنوان "جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، يوم 18 أغسطس الجاري ومقرر طرحها عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب، ولن يتقاضى صناع الأغنية أجورهم وسيعود العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

وتعد أغنية "جميلتي بيروت"، التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد، وإعلان لأحد مستشفيات سرطان الأطفال.

يشار إلى أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.