صور| نيللي كريم مع كلبها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورا، عبر حسابها بموقع "تويتر". وظهرت نيللي في الصور رفقة كلبها، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وشاركت الفنانة نيللي كريم في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرا، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

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