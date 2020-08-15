سليمان عيد يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روج الفنان سليمان عيد لمسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، أوس أوس.
ونشر "عيد" بوستر المسرحية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية صباحية مباركة، يوم 15 أغسطس، الساعة 8 مساءً، على مسرح جراند نايل تاور جاردن سيتي".
مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.
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