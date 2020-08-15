شاهد رد فعل الفيشاوي وزوجته بعد مشاهدة فيلم "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، فيديو لرد فعله وزوجته بعد مشاهدة فيلمه الجديد "الحارث"، الذي يعرض حاليا على منصة شاهد.

ونشر الفيشاوي، فيديو، يجمعه بزوجته وعدد من أصدقائه عقب مشاهدة الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لسه متفرجين على الحارث، أنا ونادية، وهاجر، وميسي، ونادر".

فيلم "الحارث"بطولة: ‏ياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وعمرو عبدالجليل، وأسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، وباسم سمرة، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، ومحمد علاء، و‏إخراج محمد نادر، ويلعب أحمد الفيشاوى دور ‏صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎.‎