تراند اليوم : بنت الذوات اتفقعت مرراتها فماتت

وكشفت أسرة شويكار عن سبب وفاتها هو إصابتها بانفجار في المرارة، حيث نقلت على أثره للمستشفى، ثم تحويلها إلى مستشفى آخر، لكن وافتها المنية بداخله.

وكانت نقابة المهن التمثيلية نعت شويكار، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع ”فيسبوك“: ”البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان“.

ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.