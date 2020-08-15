تراند اليوم : عاجل – هذا ما اعترفت به سما المصري أمام المحكمة

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر، لأقوال الراقصة المثيرة للجدل سما المصري، في استئنافها على حكم حبسها ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

ووفق المواقع المصرية فقد أنكرت المتهمة نيتها التحريض على الفسق والفجور، مستطردة: “تليفوني كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة”، وحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.

وأكدت سما أمام هيئة المحكمة، أنها لم تقصد بالفيديوهات المنشورة عبر حسابتها أي إساءة أو تحريض على الفسق، قائلة: “أنا كنت عايشة حياتي عادي زي أي حد معرفش إن فيديو لحياتي الشخصية ممكن يعمل كده”.

يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قررت معاقبة سما المصري بالحبس ثلاث سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.