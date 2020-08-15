أول ظهور لنادين نسيب نجيم من المستشفى بعد اصابتها في انفجار بيروت.. شاهد

رنا صلاح الدين - ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأول مرة بعد اصابتها في الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، وذلك في صورة نشرتها ملكة جمال لبنان السابقة من داخل المستشفى.

نادين ظهرت في الصورة بوجه غطته الكدمات، وإصابة واضحة في الأنف، محتضنة طفليها، وارفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: «بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت».

نادين كانت قد كشفت عن خضوعها لعملية جراحية استمرت لـ6 ساعات بسبب إصابتها في انفجار بيروت، مؤكدة أنها كانت على مشارف الموت، وقد أعلنت مؤخراً عن قرارها بالهجرة من بيروت، حيث كتبت: «من هل للحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً».

يُذكر أن النجمة اللبنانية عادت وخضعت لعملية جراحية في أنفها بعد تعرضه لكسور جراء الاصابة، بالإضافة لحالتها النفسية الصعبة التي تعيشها، وهو كشفته بتدوينة كتبت فيها: «دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب لكن النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صللي للكل اقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين».