محمد رشاد يفجر مفاجأة: طلقت مي حلمي 3 مرات.. شاهد

رنا صلاح الدين - يبدو أن خلافات الثنائي المصري محمد رشاد، وزوجته المذيعة مي حلمي لم تكون وليدة فترة قصيرة، حيث فجر نجم Arab Idol مفاجأة من العيار الثقيل بمنشور، كشف فيه عن أنه طلق زوجته 3 مرات، قبل انفصالهما الأخير، وبالتالي لا يمكن لهما العودة لحياتهما الزوجية مجدداً وفقاً للشريعة الإسلامية.

رشاد فاجأ متابعيه عبر انستجرام، وكتب: «قبل أي شيء.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم"، وأضاف: «الآية الكريمة دي بتلخص تفاصيل كتير مش هدخل فيها لأنها تخصني وتخص طرف تاني كان في يوم جزء من حياتي»، وتابع: «وبعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش.. أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا بتتابعني أو متعرفنيش أصلا إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش. وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة».

محمد رشاد

محمد استطرد: «قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو وكل شيئ نصيب وقدر من ربنا وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا. ودا هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع دا».

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اللافت أن رشاد عاد بعد فترة قصيرة، ومسح المنشور، مبرراً ذلك في منشور جديد كتب فيه: «أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الإنفصال إحتراما للطرف الأخر و العشرة اللي بينا، لان بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها علي مدار يومين فيها تجريح و إساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا و لا ليها و ربنا يوفق الجميع».

يُذكر أن زواج رشاد ومي واجه أزمة في ليلة زفافهما قبل عام، وتم إلغاء الحفل، إلى أن تم الصلح وتزوجا فيما بعد.

من ناحية أخرى، شارك محمد رشاد الموسم الرمضاني الماضي، للمرة الأولى ممثلًا في مسلسل "لياليا 80"، بطولة صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.