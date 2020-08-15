ليلى أحمد زاهر تروض حصاناً بطلّة بيضاء تشع أنوثة.. صور

رنا صلاح الدين - ودّعت الفنانة المصرية ليلى أحمد زاهر الطفولة، وظهرت بطلّة مفرطة الأنوثة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ليلى التي اشتهرت بخفة ظلها في سلسلة أفلام «عمر وسلمى» مع شقيقتها ملك أمام الثنائي تامر حسني ومي عز الدين خضعت لجلسة تصوير جديدة مداعبة فيها حصان، متألقة بطلّة بيضاء مرتدية فستان أنيق أبرز جمال قوامها، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب النشطاء الذين تبادلوا لقطات منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن انبهارهم بجمال ملامح الفنانة الشابة.

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر عادت للشاشة بعد فترة توقف بمسلسل «الفتوة» الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وشاركت في بطولته أمام ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، نجلاء بدر، إنعام سالوسة، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

نجلة الفنانة المصري أحمد زاهر توقفت عن المشاركة في أي اعمال فنية لمدة 6 سنوات، نتيجة قرار والدها الذي فضل أن تكون هناك فترة توقف عن التمثيل في حياة نجلتيه، وهي فترة البلوغ، حتى يفضل الجمهور بين ظهورهما على الشاشة كطفلتين، وبلوغهما سن الرشد.