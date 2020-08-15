شويكار.. أصبحت أرملة وهي في الثانوية.. وأسرار علاقتها بفؤاد المهندس وعدم انجابها منه

رنا صلاح الدين - سببت وفاة الفنانة المصرية شويكار صدمة كبيرة لعدد من محبيها عن عمر 82 عاما، وبعد تعرضها لأزمة صحية.

ولدت الفنانة شويكار عام 1938، في مدينة الإسكندرية، وقيل أن لديها شقيقة اسمها شاهيناز عملت بالفن، اشتهرت في بداياتها بالأدوار التراجيديا حتى قرر فطين عبدالوهاب أن يقدمها في الأدوار الكوميدية.

شويكار

تزوجت شويكار في عمر الـ 16 من المهندس حسن نافع، وأنجبت منه ابنتها منة الله.

بعد عام من الزواج رحل زوجها بعد إصابته بمرض نادر، ففي عمر الـ 18 أصبحت أرملة، وكانت تعمل وتدرس بالثانوية العامة وتربي ابنتها في وقت واحد.

شويكار

حصلت على لقب الأم المثالية من نادي سبورتنج في عمر العشرين.

شويكار

من أعمالها التراجيدية فيلم «الباب المفتوح»، مع الفنانة فاتن حمامة، وفيلم «غرام الأسياد».

حاول الفنان عبدالمنعم مدبولي أن يقنع الفنان فؤاد المهندس بموهبة شويكار في الكوميديا لتقوم ببطولة مسرحية «أنا وهي وهي»، ولكن المهندس رفض.

شويكار

بعد خناقة بين المهندس وشويكار اقتنع الأول بها، وقرر أن يستعين بها في المسرحية، وبالفعل نجحت في دورها بجدارة.

قدم الثنائي معا بعد ذلك عدد من الأعمال المسرحية ومنها: «سيدتي الجميلة»، وغيرها، كما قدم لثنائي معا عدد من الأفلام الناجحة.

شويكار

تحدث فؤاد عن قصة الحب بينهما، وقال: «كان هناك شيئا بداخلي يدفعني للحديث معها، وكذلك الأمر بالنسبة لها وكنت أعتقد أنها معجبة بي ولهذا كانت تحرص على حضور عروضي المسرحية الأولى أو في فرقة ساعة لقلبك».

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شويكار و فؤاد المهندس

شويكار و فؤاد المهندس

ويتابع: «لم أكن أتخيل أنها من الممكن أن تكون ممثلة كوميدية على الإطلاق، فعندما رشحها مدبولي للعمل أمامي أبديت له دهشتي الشديدة، ولكنني في داخلي كنت راغباً في رؤيتها والعمل معها».

ويستكمل الحديث قائلا: «تسبب ترشيح مدبولي لها بهذا الشكل في قلب حياتي وحياتها رأساً على عقب».

وخلال مسرحية «انا وهو وهي» تحدث فؤاد إلى شويكار بعد أن انحنى على المسرح وقال: «وبعدين يا شوشو مش هنتجوز بقى»، فردت عليه وقالت: «وماله».

شويكار

رغم قصة الحب القوية بينهما والتي كللت بالنجاح الفني، تم الطلاق بين فؤاد وشويكار بعد 20 عاما من الزواج.

قال فؤاد عن ذلك إن شويكار حبه الأول والأخير، ولكن النصيب بينهما انتهى عند ذلك، وظلت شويكار تقول إنه أستاذها.

الفنانة المصرية لم تنجب من فؤاد، وقالت إنها شعرت أن أولاده أولادها، واكتفت أيضا بابنتها الوحيدة منة الله.

اعترف الفنان فؤاد المهندس أن أعماله المسرحية بدون شويكار لم تحقق النجاح الكامل الذي يرضى عنه، وذلك ردا على ما قالته الفنانة هند رستم: «المسرح فقد ثلث قوته بعد انفصال شويكار والمهندس».

شويكار و فؤاد المهندس

في عام 2010 شاركت شويكار في فيلم «كلمني شكرا»، وقالت بعدها إن الصحة لم تعد تتحمل عناء العمل، واعتزلت.

شويكار و فؤاد المهندس

رفضت الظهور في البرامج وقالت إن حياتها ليست درامية وأنها لو وافقت على الظهور لأصبحت مليونيرة.

وفي عام 2016، تعرضت لوعكة صحية شديدة بعد أن سقطت في منزلها، وأصيبت بكسر في ساقها.