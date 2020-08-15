نجاة الصغيرة وقصة حُب من طرف واحد تسببت في موت شاعر شهير.. صور

رنا صلاح الدين - مقال نشره الكاتب الصحفي مصطفى أمين بجريدة أخبار اليوم بعنوان ‹من قتل كامل الشناوي›، لفت نظر المطربة نجاة الصغيرة، ولكنها لم تعرف أن المقال يتحدث عنها.

نجاة الصغيرة

نجاه اهتمت بما يقال عن القضية وخاصة أن الشاعر كامل الشناوي كتب لها قصيدة ‹لا تكذبي›، وبعد أن قرأت المقال اتصلت بمحاميها تطالبه برفع دعوى قضائية على مصطفى أمين.

نجاة الصغيرة

وجاء في المقال: ‹برغم بدانته إلا انه كان سريع التنقل، وخصوصا في حبه وهواه، قلبه مثل برامج السينما التي تتغير كل أسبوع أو كل رواية تعرض على شاشة قلبه هي (تحفة الموسم) وهي (آخر صيحة) وهي (أقوى ما عرض حتى الآن) فإذا انتهى عرض الفيلم ارتدى نفس الثوب وتحلى بنفس الأوسمة والنياشين›.

مصطفى امين

ويتابع: «في الفترة التي يحب فيها كامل الشناوي يصف المحبوبة بكل الأوصاف الحلوة والنعوت الجديدة، وهكذا ترى أن قلب كامل الشناوي مثل جمهوريات أمريكا الجنوبية، مليئة بالانقلابات والثورات والتغييرات والتبديلات.. كان ذوقه في الحب غريبًا، لا يختار إلا ملكات الجمال، كان ضخم الجثة ويصر على أن تكون محبوبته دقيقة صغيرة تكون معه رقم (50) فيكون هو الخمسة المستديرة وتكون هي الصفر الذي على اليمين›.

نجاة الصغيرة

ويضيف أمين: «كان مخلصًا أمينًا في حبه ولا يقع إلا في هوى الغانيات المتقلبات الحائرات الغادرات الخائنات، كانت الفتاة التي تقف وحدها لا تستهويه ولا تلفت نظره وإنما الذي يجذبه هو الزحام، فهو يحب المرأة التي حولها زحام شديد، فيحاول أن يشق طريقه إليها، ويدفعه من أمامه، ويوقفه من بجواره، ويلطمه من خلفه، عشت معه الحب الذي أضناه وقتله في آخر الأمر، فقد أعطى لهذه المرأة كل شيء ولم تعطه شيئاً، وقد كتب قصيدة (لا تكذبي) في غرفة مكتبي بشقتي في الزمالك وهي قصيدة حقيقية ليس فيها مبالغة أو خيال حتى إن الموسيقار عبدالوهاب سماها (إني ضبطتكما معاً)، وكان كامل الشناوي ينظمها وهو يبكي، وبعد أن نظمها قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون›.

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مصطفى امين

أكمل أمين: ‹كان تليفوني بسماعتين، أمسك هو سماعة وأمسكت أنا وأحمد رجب سماعة في غرفة أخرى، وتصورنا أن المطربة ما تكاد تسمع القصيدة حتى تشهق وتبكي وتنتحب ويغمى عليها وتستغفر وتعلن توبتها.. وبدأ كامل يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت، تتخلله العبرات والتنهدات والآهات وكانت المطربة صامتة، وبعد أن انتهى كامل من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوي تنفع أغنيها.. لازم أغنيها، وانتهت المحادثة ورأينا كامل الشناوي أمامنا كأنه جثة بلا حراك›.

الشاعر كامل الشناوي

الكاتب المصري أضاف: ‹كانت تجد متعة في العبث به، يوما تبتسم ويوما تعبس، ساعة تقبل عليه وساعة تهرب منه، تطلبه في التليفون في الصباح ثم تنكر نفسها في المساء، واستمرت لعنة الحب الفاشل تطارده وتعذبه، ومات الشناوي ومضت السنون وقابلت المطربة التي كان يعشقها وقلت لها: إنني كرهتها طول حياتي منذ قصيدة (لا تكذبي).

الشاعر كامل الشناوي

نجاة قصت على المحامي كل التفاصيل واتفق معها على رفع دعوى قضائية ومطالبته بتعويض مادي كبير، وتدخل الكاتب احمد رجب ومحمد عبدالوهاب للصلح بينهما ولكن نجاة اشترطت اعتذار مصطفى أمين للتنازل عن القضية، بينما رفض أمين الاعتذار.

الشاعر كامل الشناوي

استمرت القضية وتم تبرئة مصطفى أمين ولم تكسب نجاة شيئا، ومنذ هذا الوقت عرف الوسط قصتها مع كامل الشناوي.