مايلى سايروس تنفصل عن حبيبها الجديد

رنا صلاح الدين - مايلي سايروس

أكد موقع فني عالمي إنفصال المطربة والنجمة الأمريكية مايلي سايروس عن صديقها كودى سيمبسون وذلك بعد 10 أشهر من المواعدة، حيث كشف الموقع أن الثنائي العالمي قد انفصلا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم يكشف عن الأمر إلى الآن ولا يعرف سبب الانفصال.

وكانت مايلي سايروس قد بدأت في مواعدة كودي في أكتوبر 2019 بعدما انفصلت عن ليام هيمسوورث في أغسطس 2019 واعتنى كودي بمايلي بعد إجراء جراحة الأحبال الصوتية في نوفمبر الماضي، وحصلا على وشم مطابق في مارس وقضيا الحجر الصحي بأكمله معًا في فترة تفشي فيروس كورونا.

مايلي سايروس

وكانت النجمة العالمية قد قامت مؤخرا بإخراج كليب لكودي سيمبسون والذي حمل اسم "Captain's Dance With The Devil"، الذى أطلقه كودى فى 21 مايو الماضي علي قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" وتم تصويره في المنزل.

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مايلي سايروس

وعلى جانب أخر، انتشرت مؤخرا، شائعة تؤكد أن كودي سيمبسون رصدت له صور وهو يتناول الغداء مع إمرأة اخرى وهو أبرز ما يظهر خيانته لمايلي سايروس، وأشار التقرير أن هذه المرة هي حب قديم لسيمبسون لكن من الواضح أنها ليست جي جي حديد ولا سييرا شوارتز، من المعروفين بارتباطهن بسيمبسون منذ فترة، والسبب في الإشارة أن هذه خيانة لمايلي أن الثنائي ظهرا وهما يتعانقان، إضافة الي وضع يدها علي وجهه لعدة مرات وهو ما جعل الموقع يشير أنها ايحاءات رومانسية.

مايلي سايروس

بينما أكد موقع "جوسيب كوب"، أنها مجرد شائعة، و أن التقرير الذي أثار الجدل لم يعلم من هي هذه السيدة ولكن يبدو أن الأمر قد يكون حقيقي وتسبب في الانفصال بينهما.ِ