الصور الكاملة لجنازة سمير الإسكندراني.. وانهيار ابنتيه

رنا صلاح الدين - رغم القرارات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية بمنع التجمعات منعاً لتفشي وباء كورونا، نفذت أسرة النجم المصري الراحل سمير الإسكندراني، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة تنفيذاً لوصيته.

الدكتور سامي الإسكندراني، شقيق الفنان الراحل قام بالتنسيق مع المسئولين لإقامة صلاة الجنازة على شقيقه في مسجد السيدة نفسية حرصاً منه على تنفيذ وصية الراحل تباركاً بها، وذلك بحضور نقيب الموسيقيين، الفنان المصري هاني شاكر، وعدد من أعضاء مجلس النقابة،

جثمان الراحل وصل إلى المسجد برفقة ابنتيه نجوى ونيفين، وشقيه الدكتور سامي الإسكندراني، حيث تم الصلاة عليه، وحضر تشييع الجنازة، عدد قليل من الفنانين المقربين للراحل وهم؛ نادية مصطفى ونبيل الحلفاوي والمطربة الشعبية فاطمة عيد، بالإضافة للكاتبة المصرية فاطمة ناعوت التي بدت منهارة تأثراً برحيل صديقها المفضل، كما انهارت ابنتا الراحل خلال مراسم تشييع الجنازة، حتى تم نقل جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في منطقة المقطم.

يُذكر أن سمير الإسكندراني رحل عن عالمنا مساء الخميس 13 أغسطس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.