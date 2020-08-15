شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ بـ8 أهداف: استقلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد السعدني على نتيجة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، التي انتهت بهزيمة برشلونة بـ 8 أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة، حيث غرد عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا :" برشلونة يتغلب 8، استقلوا جميعا يرحمكم الله".



أحمد السعدني

يأتي ذلك بعدما حقق نادي بايرن ميونخ الألماني رقمًا تاريخيًا ويبدو أنه سيظل خالدًا لفترة طويلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة الإسباني 8-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "النور"، في العاصمة البرتغالية لشبونة، في دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، التي عادت منافساتها بعد توقف طويل، بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن بايرن ميونخ بات أول فريق يسجل 8 أهداف في مباراة إقصائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث افتتح توماس مولر أهداف بايرن ميونخ، مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة على يمين شتيجن حارس برشلونة، ولكن تعادل برشلونة سريعا عن طريق ديفيد ألابا، مدافع الفريق البافارى، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة السابعة.

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وعاد البافارى للتقدم بالهدف الثانى، فى الدقيقة 21، عن طريق الكرواتى إيفان بيرسيتش، من تسديدة قوية، وأضاف سيرج جنابرى ثالث أهداف بايرن ميونخ، فى الدقيقة 27، من انفراد تام بالمرمى، وضعها على يمين حارس البارسا، واختتم مولر، رباعية البافارى، فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح سواريز، فى تسجيل هدف برشلونة الثانى، فى الدقيقة 57 من زمن المباراة. ولكن رد بايرن ميونخ بـ4 أهداف عن طريق جوشوا كيميتش، روبرت ليفاندوفسكى وهدفين لفيليب كوتينيو، فى الدقائق 63، 82، 86 و 89 من زمن المباراة.

ويواجه بايرن ميونخ، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء السبت.