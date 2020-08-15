شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان سامح الصريطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت السيدة سناء الصريطى شقيقة الفنان سامح الصريطى من قليل، والذى عبر عن حزنه لفقدان أخته داعيا الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وطلب الصريطى من متابعيه على "الفيس بوك" الدعاء للراحلة، وكتب: "أختى وحبيبتى سناء الصريطى فى ذمة الله.. اسألكم الدعاء لها بأن يتغمدها الله برحمته ويسكنها فسيح جناته".

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كان الفنان سامح الصريطى قد قال إن الستينيات كانت الفترة الذهبية للفن المصرى، ‏والتى ازدهرت فيها كل أنواع الفنون وصدّرته القاهرة لكل الدول فى المنطقة، وأصبح ‏الفنان والمطرب المصرى هو صانع السعادة لكل شعوب المنطقة.‏

وأضاف الصريطى، خلال حواره مع أيمن عدلى مقدم برنامج "أخبار مصر": "العمل التطوعى جزء ‏من شخصيتى وحياتى منذ انضمامى للأسر الجامعية وأنا طالب، حيث تعلمنا ‏حب العمل الأهلى والتطوعى ومساعدة وجبر خواطر الناس، وهى نعمة كبيرة لا ‏يشعر بها أى أحد".

وطالب الصريطى شباب مصر بالعمل والحرص على الإتقان حتى يحفروا مستقبلهم ‏بكل جد وعمل يفيد المجتمع المصرى الذى يتشوق لموهبة فذة ومبدع فى كل مناحى ‏الحياة، وهذا لن يتأتى إلا بتوجيههم ونصحهم من الأساتذة فى المدارس والجامعات ‏والإعلام وقادة الفكر والرأى فى مصر.‏