شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسرحية "صباحية مباركة" أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض نجما مسرح مصر على ربيع وأوس أوس مسرحيتهما "صباحية مباركة" الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتى، وهى العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، والتى تم افتتاحها بعد عيد الأضحى المبارك .

كان النجم أشرف عبد الباقى، قد وجه رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".

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مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.