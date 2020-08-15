شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينضم لمسلسل "جمال الحريم" مع نور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد شاهين لمسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته الفنانة نور اللبنانية، من إنتاج سينرجى، وتأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفى، ويجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

وتعاقدت شركة سينرجى الجهة المنتجة للعمل، بشكل رسمى مع عدد كبير من نجوم العمل وهى نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً.

يذكر أن محمد شاهين آخر أعماله الفنية مسلسل "جمع سالم" بطولة الفنانة زينة، والذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

ومن ناحية أخرى ينضم محمد شاهين لحكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد علاء وعدد آخر من الفنانين.